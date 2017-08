Homens armados com pistolas assaltam residência e levam R$ 12 mil

Segundo as vítimas, os bandidos pularam o muro da residência e armados com pistolas, anunciaram o assalto. Vítimas disseram ainda que a todo momento os assaltantes faziam ameaças com a arma, dizendo que se encontrassem mais dinheiro no imóvel, eles seriam mortos.

O roubo aconteceu por volta das 15 horas, na Avenida Pastor Jesus Nascimento Santo, no bairro San Marino. Além do empresário, estavam na casa um motorista de 26 anos e dois fiscais de 46 e 34 anos. Os quatro estavam contando o dinheiro quando foram surpreendidos pelos criminosos.

Três homens armados com pistolas assaltaram uma residência e roubaram R$ 12 mil em dinheiro, quatro celulares e um carro, nesta terça-feira (8), em Santa Bárbara d’Oeste. O veículo, um Etios, foi encontrado abandonado. De acordo com a vítima, um empresário de 27 anos, a quantia seria usada para pagar funcionários. O crime é investigado pelo 1º DP (Distrito Policial). Foto: Reprodução

Após roubarem o dinheiro, os criminosos pegaram os celulares das vítimas e exigiram a chave de um carro modelo Etios pertencente ao empresário. Antes de fugirem, no entanto, os bandidos amarraram as vítimas com cintas plásticas.

Os assaltantes estavam com toucas árabes (modelo usado para proteção solar), cobrindo parte do rosto, eram de estatura média, pardos e tinham barba.

LEIA TAMBÉM: Justiça condena DER por morte de motoqueiro

Suspeita. Cerca de três horas depois do crime, um motorista de 43 anos procurou o Plantão Policial para registrar um boletim de ocorrência para “preservar seus direitos”. O motorista disse ter sido informado que “corria” um comentário entre trabalhadores rurais contratos pelo empresário de que ele seria o mandante do roubo contra a vítima. O boletim foi registrado como “Outros não criminal” e deve ser encaminhado para o 1ºDP, delegacia responsável pelas investigações do assalto.