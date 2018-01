Homem usa chave reserva de carro e foge de abordagem

Um homem de 30 anos escapou de uma abordagem da PM (Polícia Militar) na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em Santa Bárbara d’Oeste, usando a chave reserva do carro que seria apreendido pelos policiais durante uma blitz. O rapaz, entretanto, foi detido posteriormente na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304). Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Conforme informações do Boletim de Ocorrência, por volta da 1h da madrugada deste sábado, os policiais realizavam uma blitz na avenida quando abordaram o rapaz. Ele estava sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e teria o carro apreendido, entretanto, antes que isso ocorresse, o homem entrou no carro e deu partida com uma chave reserva, fugindo do local.

Os policiais fizeram o acompanhamento do veículo, e outras viaturas se juntaram à perseguição, que terminou na rodovia. Ele homem foi novamente abordado e, questionado, disse aos policiais que ficou nervoso e “perdeu a cabeça”. Ele foi apresentado à delegacia e o carro foi apreendido. O homem foi liberado e responderá em liberdade por desobediência.