S. Bárbara

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante, na manhã desta sexta-feira (23), após agredir e tentar enforcar a mãe com um arame, em Santa Bárbara d’Oeste. Ele foi autuado pela delegada Olivia dos Santos Fonseca por violência doméstica, lesão corporal, ameaça e resistência. A autoridade não arbitrou fiança e o suspeito foi recolhido na cadeia de Sumaré.

O crime ocorreu por volta das 8h45, na casa da família, na Rua José Nazato, no Nova Conquista. Guardas municipais faziam patrulhamento pelo bairro quando se depararam com a dona de casa C.A.S., de 61 anos, pedindo ajuda. Ela disse que seu filho, o desempregado J.C.S., de 34 anos, estava agressivo e a teria agredido com uma pedra e tentado enforcá-la com um arame.

Foto: Arquivo / O Liberal

Segundo a vítima, ao ouvir os gritos de socorro, vizinhos teriam tentado entrar na residência, o que fez com que o filho parasse com as agressões. Diante dos guardas, o homem voltou a ameaçar a mãe dizendo “deixa eles me soltarem que eu te mato”. Ele ainda desacatou os patrulheiros com ofensas e tentativas de agressões, sendo necessário o uso de algemas para contê-lo. O caso foi registrado na delegacia do município.