Homem se irrita com barulho e vai preso após tiros

Um homem de 49 anos se irritou com o barulho do lava jato que funciona ao lado da casa dele e efetuou disparos de arma de fogo para o alto, na madrugada deste domingo, em Santa Bárbara d’Oeste. Ninguém ficou ferido.

Guardas municipais faziam patrulhamento pelo bairro Santa Rita de Cassia quando foram informados sobre uma ocorrência de disparo de arma de fogo na Rua Guaianazes, na altura do número 1.180.

Ao chegarem no endereço, os patrulheiros se depararam com o desempregado A.L.S.N. armado com uma espingarda calibre 12 carregada com um cartucho. No bolso da bermuda, os guardas encontraram três cápsulas intactas. Já dentro da residência, sob uma mesa no quintal, localizaram 18 projéteis deflagrados. Foto: Arquivo / O Liberal

Questionado, o suspeito alegou ter feito alguns disparos para o alto porque estava incomodado com o barulho na casa do vizinho, segundo ele, provocado por um lava jato.

O desempregado foi apresentado no Plantão Policial, onde o delegado Gelson Aparecido de Oliveira Barreto determinou a prisão em flagrante pelo crime de disparo de arma de fogo. O suspeito foi recolhido na cadeia de Sumaré, onde fica à disposição da Justiça.

