Homem pega no sono e dorme pelado em banheiro público

Um autônomo de 27 anos foi flagrado dormindo pelado em um banheiro público, na tarde desta terça-feira (10), em Santa Bárbara d’Oeste. Guardas municipais faziam patrulhamento pela região central quando foram abordados por um morador dizendo que havia um homem nu, dormindo no banheiro localizado na Praça Rio Branco, onde fica a igreja Matriz, na Rua Dona Margarida.

Os guardas foram até o local e se depararam com o autônomo L.W.S. dormindo sem as roupas. Eles acordaram o homem, o orientaram a se vestir e deixar o banheiro. O autônomo fez o que os patrulheiros mandaram, mas logo em seguida retornou em direção à viatura e passou a ofender verbalmente os guardas. Foto: Google Maps / Reprodução

O homem teve que ser contido pelos patrulheiros, sendo necessário uso de força para dominá-lo e apresentá-lo na delegacia do município. Lá, o autônomo alegou passar por problemas familiares e, por conta disso, ingeriu bebida alcoólica, entrou no banheiro público e acabou pegando no sono, sentado sem as calças. Ele também disse que ofendeu os guardas por estar alterado, mas que estava arrependido.

Morador do Jardim Barão, o autônomo declarou já ter sido preso por tráfico de drogas e que atualmente trabalha vendendo pano de prato. Após registro da ocorrência, ele foi liberado.