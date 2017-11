Homem furta dez quilos de picanha e alega depressão

Assim que perceberam o furto, funcionários da loja acionaram a PM. Com base nas características do suspeito, policiais militares passaram a fazer diligências na tentativa de encontrá-lo. O carro usado por ele foi visto pelo Conjunto Habitacional Roberto Romano.

O furto aconteceu por volta das 13h30. A ação do suspeito foi filmada pelas câmeras de monitoramento do supermercado. Pelas imagens é possível ver que o homem, após pegar as peças de picanha, procura um local na loja, retira a mochila das costas e guarda as carnes. Depois, ele sai correndo em direção à saída do estabelecimento, entra no carro, um Sandero de cor vermelha, e deixa o supermercado.

Um homem foi detido depois de furtar dez quilos de picanha de um supermercado localizado na Rua Treze de Maio, na Vila Aparecida, em Santa Bárbara d’Oeste, na tarde desta quarta-feira (22). De acordo com a PM (Polícia Militar), ele alegou sofrer de depressão e disse que após cometer o crime ficou com medo e jogou a mercadoria pela SP-304 (Rodovia Luiz de Queiroz). Foto: Polícia Militar / Divulgação

Quando policiais se aproximaram do veículo, o suspeito desceu do automóvel e correu sentido um dos blocos do conjunto habitacional. Ele foi abordado subindo as escadas do prédio. No bolso da calça dele, os soldados encontraram R$ 50. Dentro do veículo, apreenderam a mochila usada para colocar as peças de carne e uma porção de maconha.

Questionado sobre o furto, ele disse que está com depressão e que depois de cometer o crime, ficou com medo e se desfez da mercadoria jogando-a pela SP-304. Policiais foram até o local onde o suspeito alegou ter deixado as peças de carne, mas não as encontraram.

A PM fez contato com o gerente do supermercado, que forneceu as imagens das câmeras de monitoramento. Pela filmagem, é possível identificar o homem como sendo o autor do furto. Ele foi apresentado na delegacia, mas como as carnes não foram encontradas, não houve flagrante e o suspeito acabou sendo liberado.