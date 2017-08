Homem é preso por furtar botijão de gás em Santa Bárbara

Um servente de 37 anos foi preso na madrugada desta sexta-feira (25), em Santa Bárbara d’Oeste, após invadir uma residência e furtar um botijão de gás. A casa fica na Rua Antônio Sartori, na Vila Mollon. O proprietário, segundo vizinhos, estava em São Paulo. Foto: Paula Nacasaki / O Liberal

Policiais militares foram informados do crime por volta das 2 horas. Uma equipe seguiu para o endereço e próximo do local do furto, na Rua Miguel Tunussi, se deparou com um homem carregando um botijão de gás e uma extensão.

Foi feita a abordagem e o suspeito confessou o furto, indicando, inclusive, a residência que havia invadido. No local, os soldados foram informados por vizinhos que o morador estava em São Paulo.