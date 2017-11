Homem é preso por furto de bicicleta em supermercado

Um homem de 29 anos, morador do Cândido Bertine, em Santa Bárbara d’Oeste, foi preso em flagrante por furto de bicicleta na tarde desta segunda-feira (13). Ele foi surpreendido furtando uma bicicleta no estacionamento de um supermercado na Avenida da Amizade, no Jardim Europa. Foto: Arquivo / O Liberal

Quando guardas municipais chegaram no endereço, o suspeito havia sido detido pelo segurança do estabelecimento. Com ele, os patrulheiros encontraram um alicate usado para cortar o cadeado que prendia o veículo no estacionamento. A bicicleta pertence a um encarregado de setor de 38 anos, funcionário do supermercado.

O suspeito foi apresentado no Plantão Policial, onde o delegado José Donizeti de Melo ratificou a prisão por furto. Ele foi recolhido na cadeia do município.