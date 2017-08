Homem é preso por ameaçar a mulher e quase atropelar o pai

Um motoboy de 42 anos foi preso na noite deste domingo (13) em Santa Bárbara d’Oeste, após ameaçar a mulher, uma policial militar de 27 anos, e quase atropelar o próprio pai. Cerca de três horas antes do ocorrido, ele foi detido em Americana suspeito de embriaguez ao volante.

Por volta das 20h45, policiais militares foram chamados na Rua Ribeirão Preto, no Jardim Esmeralda. No local, estaria ocorrendo uma discussão familiar. De acordo com a mulher do motoboy, ambos se desentenderam porque o suspeito faz uso de medicamentos e teria ingerido bebida alcoólica, ficando alterado e agressivo.

Foto: Arquivo / O Liberal

A policial militar resolveu ir para casa da mãe e o motoboy queria levar a filha do casal embora. A vítima não concordou e o suspeito saiu com o carro, chocando-se contra o portão e quase atropelando o próprio pai. Ele teria ainda ameaçado a policial dizendo “isso não vai ficar assim”.