Homem é preso por agredir e ameaçar a mulher com uma faca

A mulher do autor, de 35 anos, disse que mora com o suspeito há um ano e que é constantemente vítima do que descreveu como “ciúme doentio”. De acordo com ela, nesta quarta-feira, ele passou o dia todo bebendo e ao chegar em casa a agrediu com tapas e iniciou uma discussão por ciúmes.

Um homem de 39 anos foi preso na noite desta quarta-feira (26), em Santa Bárbara d’Oeste, por agredir e ameaçar a esposa com uma faca. O crime aconteceu por volta das 22h15, na casa da família, na Rua José Martins, no Jardim Conceição. Ele também bateu no vizinho, um homem de 50 anos, por acreditar que ambos eram amantes. Foto: Divulgação/Polícia Militar

A PM foi chamada por vizinhos. Quando percebeu a chegada dos soldados, o autor jogou a faca no chão. Ele teve de ser algemado por conta do seu “desequilíbrio psicológico”, traz trecho do boletim de ocorrência.

O suspeito alegou que quando chegou em casa, sua mulher disse que estava lhe traindo com o vizinho e que “tomado de grande fúria” agrediu a companheira, invadiu a casa do suposto amante e o ameaçou com uma faca.

Ambas as vítimas negaram manter um relacionamento. A mulher do autor disse que o marido é muito ciumento e agressivo e que não tem nada com o vizinho, a não ser amizade. O suspeito foi apresentado no Plantão Policial.

O delegado Gelson de Oliveira Barreto decidiu pela prisão em flagrante com base na Lei Maria da Penha. Ele arbitrou fiança de R$ 20 mil para o homem responder aos crimes em liberdade. Como a quantia não foi paga, o autor foi levado para a cadeia de Sumaré.

A lei

Criada para possibilitar abordagem especializada aos casos de violência de gênero, a Lei Maria da Penha foi sancionada em 2006 pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em vigor desde 22 de setembro daquele ano, a lei 11.340 acabou com a possibilidade de o agressor de uma mulher prestar serviços como pagar multas ou doar cestas básicas em vez de ser condenado criminalmente. A pena contra esse crime passou de um para três anos de detenção, além de possibilitar a prisão em flagrante ou preventiva dos agressores.