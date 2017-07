Homem é preso e menor detido por tráfico de drogas

Os guardas fizeram uma busca na residência e encontraram, debaixo do colchão, um kit de cocaína com 15 porções. Na delegacia, o jovem confessou ser proprietário da droga. Ele, porém, foi entregue à mãe e vai responder por ato infracional. Já o homem, foi autuado em flagrante por tráfico, associação e corrupção de menor. Ele foi levado para cadeia de Sumaré.

Com o homem de 52 anos, guardas encontraram R$ 219. O dinheiro, de acordo com o suspeito, era proveniente da venda de drogas. Ele confessou ainda que ganhava R$ 10 por cada kit de entorpecente que guardava em sua casa. A droga, segundo ele, pertencia ao adolescente.

Foto: Divulgação/Guarda Municipal Um homem de 52 anos foi preso e um adolescente de 17 anos detido na noite desta terça-feira (4), em Santa Bárbara d’Oeste, por tráfico de drogas. Ambos foram flagrados por guardas municipais na Rua Pedro de Oliveira, no bairro Inocoop (Conjunto Habitacional Francisco de Cillo), por volta das 20 horas.

Ainda na noite desta terça-feira, a mesma equipe da Guarda Municipal apreendeu 547 gramas de drogas no Parque do Lago. O entorpecente foi encontrado abandonado em uma sacola na Avenida Ruth Garrido Roque. A quantidade estava distribuída em 440 porções de maconha, 337 de cocaína e 131 pedras de crack. Um rapaz chegou a ser visto próximo do local onde o entorpecente foi encontrado, mas correu ao ver a viatura.