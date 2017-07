Homem é preso com maconha e cocaína em S.Bárbara

Foto: Divulgação

Um homem foi preso após ser flagrado vendendo drogas no bairro Inocoop, em Santa Bárbara d’Oeste, nesta sexta-feira. De acordo com informações da GM (Guarda Municipal), a corporação patrulhava o bairro e, ao acessar a Rua Pedro de Oliveira, avistaram D.R., de 19 anos, em atitude suspeita: segundo os patrulheiros, ele estava com a mão direita fechada, o que chamou a atenção.

Com ele, os guardas encontraram cinco porções de maconha e, numa pochete, cerca de R$ 122,00 em dinheiro. Aos guardas municipais, ele disse que o dinheiro era fruto do seu trabalho como gesseiro. Em busca nas imediações, no entanto, os guardas encontraram 38 porções de cocaína e 28 porções de maconha escondidas numa árvore, localizada na esquina entre as ruas Francisco Egídio de Godoy com Pedro de Oliveira.

A droga encontrada na árvore estava embalada de maneira semelhante a encontrada com o jovem. Diante dos fatos, o homem foi levado ao plantão policial e a droga, apreendida.