Homem é preso com arma pertencente à Polícia Militar

Um homem identificado como E.R.F. foi detido na noite desta quinta-feira (26) em uma residência na Rua Aristides Pollezi, no Conjunto Habitacional dos Trabalhadores, em Santa Bárbara d’Oeste, com uma arma de uso restrito das Forças Armadas Policiais, pertencente à Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Segundo informações da própria Polícia Militar, durante patrulhamento pelo bairro os policiais avistaram um veículo Honda Civic parado em frente à residência em questão e, no mesmo momento, um homem deixou a casa em direção ao carro mas, ao avistar a viatura, voltou correndo para dentro.

Foto: Polícia Militar / Divulgação

Os policiais abordaram inicialmente outros indivíduos que estavam no carro e nada de ilícito foi encontrado, mas, ao entrarem na casa e abordarem E., encontraram dentro de um maço de cigarros oito munições intactas calibre .40 e, questionado, o suspeito admitiu que havia dispensado um arma quando avistou a viatura.

A arma, uma pistola Taurus calibre .40 de uso restrito das Forças Armadas Nacionais e pertencente à Polícia Militar já oxidada e com numeração raspada, foi encontrada e o homem admitiu que havia comprado a pistola por R$ 5 mil em Rio Claro.

Levado ao Plantão Policial de Santa Bárbara, ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de uso restrito e então foi levado para a Cadeia Pública de Sumaré, onde ficará à disposição das autoridades.

