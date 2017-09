Homem é preso após furtar objetos de residência

Hum homem identificado como R.A.O. foi preso em flagrante por furto, após ser flagrado por policiais militares no Conjunto Habitacional Roberto Romano, em Santa Bárbara d’Oeste, com os objetos levados de uma residência no bairro Santa Luzia, nesta quinta-feira (7). Foto: Polícia Militar / Divulgação

Segundo informações da própria Polícia Militar, após denúncia sobre o furto, os policiais se dirigiram ao Conjunto Habitacional Roberto Romano, onde localizaram um indivíduo suspeito próximo a um acesso para a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304).

Na abordagem, os PMs encontraram com o rapaz um televisor de 40 polegadas e, dentro de uma sacola, uma câmera de vigilância, um relógio e um vaso com plantas artificiais.