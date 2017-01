Homem é preso após agredir mulher grávida em Santa Bárbara

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante na madrugada deste sábado, em Santa Bárbara d’Oeste, após agredir a mulher grávida. A vítima, de 30 anos, chegou a desmaiar depois de bater a cabeça em uma parede. O crime aconteceu por volta da 00h05, na Avenida Ruth Garrido Roque, no Parque do Lago. O casal mora em um apartamento.

Guardas municipais foram avisados sobre o desentendimento e quando chegaram no endereço, se depararam com o montador A.S.S., sendo contido por populares. A mulher dele, A.P.S. já havia sido socorrida pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao Pronto Socorro Edson Mano.

LEIA TAMBÉM: Comerciante reage a assalto e é baleado

Os patrulheiros detiveram o autor e seguiram para a unidade de saúde. Lá, foram informados que a vítima chegou desmaiada, foi atendida e permanecia em observação, uma vez que afirmou ter sofrido agressões na cabeça. Foto: Arquivo / O Liberal

Em contato com a mulher, ela confirmou a gravidez aos guardas e disse que estava em um lanche com amigos do casal, quando o marido chegou embriagado. Eles começaram a discutir e decidiram ir para casa.

Como a discussão persistiu quando chegaram no apartamento, a vítima resolveu ligar para o irmão dela e contar o que estava acontecendo. Segundo A.P.S., enquanto relatava o ocorrido, o autor passou a lhe agredir com tapas e em seguida a atingiu com uma cotovela no rosto. A vítima disse ter batido a cabeça na parede e desmaiado, recobrando a consciência somente no Pronto Socorro.

LEIA TAMBÉM: Mulher é estuprada na frente da filha em Nova Odessa

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a mulher afirmou aos guardas que esse tipo de agressão é recorrente. O montador foi apresentado na delegacia do município, onde a autoridade policial o autuou em flagrante por violência doméstica e lesão corporal, arbitrando fiança de R$ 1,5 mil para responder os crimes em liberdade. Como o valor não foi pago, ele foi recolhido na cadeia de Sumaré, onde fica à disposição da Justiça. A vítima permaneceu em observação até 2h30 e depois recebeu alta.

Outro. Ainda em Santa Bárbara d’Oeste, uma briga de família acabou em agressão na noite desta sexta-feira, na Avenida dos Bandeirantes, na Vila Oliveira. Um rapaz de 37 anos teria empurrado uma mulher de 56 anos – o grau de parentesco não foi divulgado – e ao interferir para defendê-la, o motorista J.F.S., de 59 anos, acabou sendo golpeado pelo autor com um pedaço de madeira na cabeça e no braço. Ele foi socorrido ao Pronto Socorro Edson Mano e permaneceu internado em observação. A ocorrência foi registrada como lesão corporal. Ninguém foi preso.