Homem é preso acusado de agredir e cortar o cabelo da ex-mulher com faca

Um homem de 27 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (10), em Santa Bárbara d’Oeste, acusado de agredir e cortar o cabelo da ex-mulher, uma jovem de 21 anos. Ela foi até a casa do ex-companheiro, na Rua Analândia, no bairro São Joaquim, buscar alguns pertences e ele a ameaçou com uma faca, a agrediu e rasgou suas roupas. A vítima conseguiu se desvencilhar do autor e correu para a rua. O suspeito, no entanto, foi atrás dela e cortou seu cabelo com a faca. Foto: Paula Nacasaki / O Liberal

O crime aconteceu por volta das 17h40. A mãe da vítima, que mora na mesma rua do agressor, ligou para a PM (Polícia Militar) e disse que a filha estava sendo agredida pelo ex-companheiro.

Quando chegaram no local, a jovem já estava na casa da mãe. Ela disse ter ido até a residência do ex-companheiro para buscar algumas roupas. De acordo com a vítima, o suspeito a ameaçou com uma faca, a agrediu e rasgou suas roupas.