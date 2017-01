Homem é preso acusado de agredir a mulher com uma colher de pedreiro

Um homem de 40 anos foi preso em flagrante após agredir a mulher, de 27 anos, com uma colher de pedreiro na cabeça. O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (10), na Rua Mogi Guaçu, no Jardim das Laranjeiras, em Santa Bárbara d’Oeste. A vítima foi socorrida pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros ao Pronto Socorro Afonso Ramos, onde permanece internada.

Por volta das 17 horas, policiais militares foram chamados para atender uma ocorrência de agressão física. Ao chegar no endereço, se depararam com G.C.C.F. caída na calçada, com a cabeça ensaguentada e muito alterada. Dentro da casa, os policiais detiveram o pedreiro O.A.F., aparentemente embriagado.

O homem confessou ter atingido a mulher com uma colher de pedreiro na cabeça, após, segundo ele, a vítima tentá-lo agredi-lo fisicamente. Ele afirmou ainda que G. é usuária de drogas e que quando está sob efeito de entorpecentes, fica bastante agressiva.

Os policiais acionaram a equipe de resgate do Corpo de Bombeiros e a vítima foi socorrida ao Pronto Socorro Afonso Ramos. De acordo com a assessoria da Prefeitura de Santa Bárbara, a mulher permanece internada. Seu estado de saúde é considerável estável.

O pedreiro foi autuado em flagrante por lesão corporal e violência doméstica. O delegado José Donizeti de Melo arbitrou fiança de R$ 1 mil para ele responder os crimes em liberdade. Diante do não pagamento, o homem foi recolhido na cadeia de Sumaré, onde fica à disposição da Justiça.

