Homem é executado com 8 tiros em Santa Bárbara

Rodrigo Alves da Silva, 28, morreu na noite de sábado (12) vítima de disparos efetuados por um homem em um veículo Vectra prata. Rodrigo estava sentado em frente a uma residência, no bairro Planalto do Sol, em Santa Bárbara d´Oeste, quando o suspeito chegou de carro e efetuou os disparos. O adolescente que estava sentado com ele na calçada também foi atingido e socorrido por populares até o Hospital Afonso Ramos. Foto: Arquivo / O Liberal

Segundo testemunhas, o homem era moreno e estava como passageiro do veículo Vectra, placas EBL 1018. Ele trajava shorts e blusa vermelha com a descrição “Ombongo”. O suspeito teria descido do carro com arma em punho e tentado atingir a vítima na cabeça, sem sucesso, disparando-lhe então oito tiros no peito. Ele chegou a ser socorrido no Hospital Afonso Ramos, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para o Hospital Santa Bárbara. Rodrigo não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade.

O adolescente foi atingido na coxa esquerda (o projétil saiu na altura do umbigo). Também foi transferido ao Hospital Santa Bárbara, onde recebeu atendimento e foi liberado neste domingo (13).