Homem é detido com 76 kg de maconha trazidos do Paraguai

Um operador de produção de 36 anos foi preso em flagrante nesta segunda-feira (11), em Santa Bárbara d’Oeste, pela Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana, com 76,575 quilos de maconha, avaliados em R$ 32 mil reais.

‘Neguinho’, como é conhecido, era morador da Rua Ary Barboso, no bairro Jacyra III, mesmo local onde os entorpecentes foram encontrados.

LEIA TAMBÉM: CAPS do Jardim Fernando Mollon chega à fase de alvenaria

Foto: Paula Nacasaki / O Liberal

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Antônio Donizete Braga, as drogas foram trazidas do Paraguai e eram comercializadas no município barbarense. Ele explicou ainda que, antes de ser detido, o indivíduo já havia traficado 224 quilos de maconha dessa mesma remessa.