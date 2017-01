Homem capota veículo com cocaína na Bandeirantes

Um veículo Hyundai Tucson carregado com aproximadamente 170 tijolos de cocaína capotou na tarde desta quarta-feira (25) na Rodovia dos Bandeirantes, em Santa Bárbara d´Oeste. O motorista do carro fugiu após uma escolta policial estacionar para prestar socorro e foi encontrado em um bar na Vila Sartori.

De acordo com informações policiais, um homem, identificado como L.P.B.S., morador de São Paulo, seguia pela pista, sentido Sumaré, quando na altura do km 127 capotou o automóvel e bateu no guard rail. Uma escolta policial, que estava atrás, acreditou que fosse um acidente e parou para prestar socorro.

Quando os profissionais desceram do carro, o motorista da Tucson saiu correndo e fugiu por uma mata. Foi, então, que os policiais suspeitaram da ação e abriram o porta-malas do veículo, onde encontraram cerca de 170 tijolos da droga. A estimativa da PM é que a quantidade seja equivalente a 200 kg do entorpecente.

A Força Tática e o helicóptero Águia foram acionados para atender a ocorrência e procuraram pelo suspeito na região. Ele foi encontrado no final da tarde em um bar na Vila Sartori, em Santa Bárbara, com um grande ferimento em uma das pernas, causado pelo acidente, e admitiu ser o condutor do veículo.

Após receber atendimento médico, o suspeito seria entregue à Polícia Federal, que assumiu a ocorrência é agora será responsável pelo caso.

De acordo com pesquisa policial, o veículo pertence a um homem que foi solto do sistema prisional em abril de 2016, após cumprir pena por roubo e furto. Entretanto, ainda não se sabe se o dono do automóvel tem ligação com o motorista.