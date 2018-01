Guincho usado para levar cofre de posto é encontrado em canavial

Funcionários de uma usina encontraram, no canavial, o caminhão-guincho usado para levar o cofre de um posto de combustível no Jardim São Francisco, em Santa Bárbara d’Oeste. O compartimento furtado do estabelecimento também foi localizado. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

O dono do caminhão-guincho, um motorista de 44 anos, disse que o veículo foi roubado no último sábado. O crime foi cometido por volta das 3h10 de segunda-feira (8), durou quatro minutos e foi filmado pelas câmeras de segurança.

Cinco bandidos ainda não identificados pela polícia estouraram as grades que cercam o posto, entraram com o caminhão, deram marcha ré e arrebentaram o cofre. A gerência do posto disse que havia dinheiro no compartimento, porém, não soube dizer a quantia.