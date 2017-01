Guardas localizam barraco com drogas e dinheiro no Zumbi dos Palmares

Foto: Guarda Municipal de Santa Bárbara d´Oeste / Divulgação

Com o apoio da Força Tática da PM (Polícia Militar), guardas municipais de Santa Bárbara d´Oeste localizaram nesta segunda-feira (2) um barraco com drogas e dinheiro na extinta favela Zumbi dos Palmares.

Após uma denúncia de que traficantes tinham montado um barraco para a venda de drogas, policiais e guardas foram até o local. Quando as viaturas se aproximaram, diversos homens saíram correndo, porém, um dos suspeitos, um homem de 21 anos, foi detido pelos guardas.

LEIA TAMBÉM: Carlos Fontes faz moção de repúdio contra aborto

No barraco, foi localizada uma sacola com R$ 3.750 em dinheiro, R$ 109 em moedas e três folhas de contabilidade do tráfico de entorpecentes. Em um outro saco, estavam 14 pinos de cocaína, 16 porções de maconha e 14 pedras de crack.

As drogas e o dinheiro foram apreendidos e o suspeito foi levado ao 2º Distrito Policial de Santa Bárbara, onde foi ouvido e liberado.

Favela

Após 14 anos de existência, a favela Zumbi dos Palmares chegou ao fim em dezembro de 2016. Os moradores deixaram a situação precária do local e foram para apartamentos do condomínio Bosque das Árvores, financiados pelos governos federal e estadual.

LEIA TAMBÉM: Menor com quatro passagens pela polícia é apreendido por tráfico

Nesta segunda-feira, a Prefeitura de Santa Bárbara informou que a retirada do entulho deixado pela derrubada dos barracos da extinta favela entrou em sua reta final. De acordo a Administração Municipal, cerca de 250 toneladas de materiais já foram retirados do local.