Guardas encontram drogas enterradas

A GCM (Guarda Civil Municipal) apreendeu 2,6 quilos de entorpecentes no bairro Santa Fé, em Santa Bárbara d’Oeste, na noite desta quarta-feira (15). As drogas estavam enterradas em uma área verde localizada na Rua Plácido Ribeiro Ferreira. Foto: GCM-Divulgação

Segundo informações divulgadas pela GCM, uma equipe patrulhava o bairro quando visualizou um indivíduo, que trajava camiseta branca e bermuda, entrando em uma área verde por detrás das casas do bairro. O local foi averiguado pelos guardas, mas o suspeito não foi encontrado.

No entanto, em busca pela área, os guardas encontraram entorpecentes em uma região com terra recém mexida, sob um pé de mamona. Estavam enterrados 1382 pedras de crack pesando 579g, 672 porções de maconha pesando 1,5 quilo e mais 10 porções soltas pesando 217g. Todas as drogas, cujo peso total foi de 2,6 quilos, foram apreendidas no Plantão Policial do município.