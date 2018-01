Guardas de Santa Bárbara tentam impedir concurso interno

Trinta e seis guardas civis de Santa Bárbara d’Oeste tentam barrar a realização de um concurso interno da GCM (Guarda Civil Municipal), marcado para este domingo. Eles apontam supostas irregularidades no trâmite e entraram com uma ação na Justiça do Trabalho a fim de que a prefeitura se abstenha de aplicar a prova. Um dos agentes também protocolou no Executivo um pedido para que o teste já marcado seja adiado.

Os guardas alegam que o comandante, o subcomandante e o corregedor da Guarda estão entre os organizadores do concurso, mas também realizarão a prova. Eles ainda destacam que a empresa responsável pelo teste, a Publiconsult, responde a “inúmeros” processos por supostas fraudes em licitação e contratos administrativos. Segundo a prefeitura, o concurso é classificatório para o curso de formação para a função de subinspetor. Há 30 vagas e 109 guardas inscritos.

LEIA TAMBÉM: Globo nega ter feito campanha para Luciano Huck no 'Domingão do Faustão'

Na quarta-feira, o TRT (Tribunal Regional do Trabalho) da 15ª Região se recusou a suspender o concurso de forma liminar. “No caso em tela, não vislumbro a presença dos requisitos para a concessão da medida. Não há, nos autos, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo da demora”, justificou o Judiciário. Os guardas, no entanto, buscam reverter a decisão através de recurso, de acordo com uma comissão que os representa.