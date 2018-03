Guarda acha drogas avaliadas em R$ 18 mil em SB

Foto: Guarda Municipal/Divulgação

A Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste localizou 1,8 mil pipetas de cocaína prontas para serem vendidas, pesando 1,110 quilo, além de seis porções de maconha com um adolescente de 15 anos no bairro Conjunto Habitacional Roberto Romano. Essa quantidade de drogas renderia R$ 18.030, segundo cálculo realizado pela corporação. O adolescente foi liberado à mãe e a droga foi apreendida.

De acordo com a guarda, uma equipe estava em patrulhamento na madrugada desta terça-feira pela Rua Jorge Juventino de Aguiar. Próximo ao bloco 230 eles viram um adolescente de bicicleta, que tentou fugir quando viu a viatura, entrando no bloco 280. Ele foi abordado, mas com ele havia somente R$ 12 e um celular. Contudo, o adolescente estava nervoso e contou que já havia sido apresentado à delegacia por tráfico de drogas anteriormente.

Os guardas então realizaram buscas pelo bloco 280 e encontraram a droga. O adolescente foi encaminhado ao Plantão Policial junto com a mãe, onde o caso foi registrado. Ele foi liberado.

Outro. Um jovem de 20 anos foi preso na noite de segunda-feira por conta de tráfico de drogas no bairro Jardim dos Lírios, em Americana. Ele estava na Rua Gavião quando viu a Polícia Militar; o jovem tentou fugir, abandonando uma sacola com 44 pinos de cocaína, pesando cerca de 38 gramas. Ele foi abordado pouco antes de entrar em sua casa, na Rua Ema, e ofereceu resistência. Segundo o boletim de ocorrência, foi necessário o uso de algema e “força moderada” para contê-lo, bem como para impedir os familiares e vizinhos de atrapalhar a detenção do jovem.

Ele foi apresentado à CPJ (Central da Polícia Judiciária) de Americana e preso em flagrante por tráfico de drogas.