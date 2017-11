Guarda Municipal de Santa Bárbara tem 5 novas viaturas

Foto: Prefeitura de S.Bárbara / Divulgação

A Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara d’Oeste tem cinco novas viaturas Zero KM para o trabalho de patrulhamento no Município. Os veículos, que se juntam à estrutura que dispõe de veículos, caminhonetes, motos, barco e motor de popa, foram apresentados ao prefeito Denis Andia nesta sexta-feira (10) em frente ao Paço Municipal.

Para a aquisição dos veículos e equipamentos, a Prefeitura investiu cerca de R$ 400 mil em recursos próprios. Foram adquiridos três Renault Duster e dois Renault Sendero, além de dois drones da marca DJI-Phanton com câmera de alta definição (4K), rádio controle com tela integrada e acessórios – Santa Bárbara d’Oeste é uma das primeiras cidades do País a implantar o Patrulhamento Aéreo por Drones.

“Este é um investimento importante, realizado com recursos da Prefeitura. Desde 2013, com planejamento, colocamos em operação novos veículos, mais potentes, ampliando a frota da Guarda Municipal. Fizemos isso ano a ano e agora temos estes novos veículos adaptados às ações e operações como do Apoio Tático da Guarda Municipal e do patrulhamento aéreo”, comentou o prefeito. “Paralelo a toda a estrutura instalada há o trabalho de renovação, já que os veículos têm uma vida útil. Vamos mantendo a situação em ordem e sempre aumentando a nossa frota”, acrescentou Denis Andia.