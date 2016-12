S. Bárbara

Foto: Divulgação

A 4ª edição da Campanha “Doe um Brinquedo e Ganhe um Sorriso” da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste arrecadou aproximadamente mil brinquedos novos e usados. Os produtos serão distribuídos na manhã deste domingo, dia em que é celebrado o Natal, para as crianças dos bairros Conjunto dos Trabalhadores e Nova Conquista.

“Estamos felizes com as doações, mesmo em um período de crise, as pessoas não deixaram esmorecer esse sentimento de fazer o bem e alegria das crianças”, afirma a guarda Juliana Rodrigues, que é organizadora da campanha.

De acordo com a patrulheira, interessados ainda podem colaborar doando balas, pipocas e bolas plásticas . As doações devem ser feitas até este sábado, na sede da Sesetran (Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil). “Sairemos com o efetivo às 8 horas da Sesetran e seguiremos em carreata até o Conjunto dos Trabalhadores com sirene ligada e tocando buzina para chamar a atenção das crianças. Vamos parar em algum local estratégico do bairro e distribuir brinquedos, balas e pipocas que também foram doadas. Depois seguiremos para o Nova Conquista”, concluiu.

As arrecadações ocorreram de 20 de novembro a 20 deste mês, com dois pontos de coleta. A Sesetran está localizada na Rua Curitiba, 259, na Cidade Nova. Outras informações pelos telefones (19) 3458-1388 ou 3457-9444.