Guarda localiza ‘cemitério’ de carros em canavial

A Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara d’Oeste localizou na tarde deste sábado (9) uma espécie de “cemitério” de veículos em um canavial próximo à Estrada do Barrocão, na área rural da cidade. Ao todo, foram retirados do local 10 carros e uma moto produtos de furto ou roubo em cidades da região. Não havia ninguém no local no momento em que os guardas chegaram.

Segundo informações da Guarda Civil Municipal, uma equipe fazia patrulhamento pelo local quando avistou as carcaças. Havia um Volkswagen Gol e uma moto que praticamente não haviam sido desmontados.

Foto: Guarda Municipal de Santa Bárbara / Divulgação

Os outros, de várias marcas e modelos, já estavam com várias peças faltando e foram guinchados até o pátio do município. Será feito um inventário com base nos chassis para relacionar cada item a ocorrência de roubo ou furto.