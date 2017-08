Guarda encontra carro usado em homicídio no Planalto do Sol

Guardas municipais de Santa Bárbara d’Oeste encontraram nesta sexta-feira (25) o carro, modelo Vectra, usado no homicídio do ajudante Rodrigo Alves da Silva, de 28 anos, no dia 12 de agosto. A vítima foi morta com oito tiros, no Planalto do Sol. Dois dias depois do crime, um homem de 30 anos foi preso suspeito do assassinato. Foto: Divulgação/Guarda Municipal

O veículo foi encontrado em uma propriedade rural, em Nova Odessa. Guardas receberam denúncia de que o carro usado pelo autor do homicídio estaria escondido pela área rural daquele município. Com o apoio do canil da Guarda de Nova Odessa, os patrulheiros localizaram o Vectra abandonado em uma propriedade. Não havia ninguém no endereço.

O veículo foi apresentado no 2ºDP (Distrito Policial) de Santa Bárbara, que investiga o crime. De acordo com funcionários da unidade, a investigação ainda está em andamento.