Guarda detém dupla na antiga favela Zumbi

Dois jovens foram detidos na tarde desta terça-feira (10), em Santa Bárbara d’Oeste, depois de serem flagrados por guardas municipais deixando uma área verde na ex-favela Zumbi dos Palmares. No local, havia porções de maconha, cocaína e pedras de crack.

Os guardas faziam patrulhamento pela Avenida Antônio Pedroso quando viram um rapaz de 18 anos e um adolescente de 17 anos saindo em meio aos arbustos. Os dois seguiram até uma árvore e quando notaram a aproximação da viatura, saíram correndo, sendo alcançados pelos patrulheiros.

Foto: Divulgação/Guarda Municipal

Em revista pessoal, os guardas não encontraram nada de ilícito com os jovens. No entanto, quando retornaram no local de onde viram ambos saindo, localizaram uma sacola com 57 porções de maconha, 56 pinos de cocaína, 52 pedras de crack e 4,4 quilos de uma substância branca utilizada para o preparo de cocaína. A dupla foi apresentada na delegacia do município e liberada após registro da ocorrência.