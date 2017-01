Guarda descobre descarte irregular em terreno

Foto: Divulgação

A Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste flagrou na tarde desta terça-feira cerca de cinco toneladas de materiais descartados irregularmente em uma estrada rural próxima a Fazenda Boa Vista, nas proximidades da entrada do bairro Santo Antonio do Sapezeiro. A “montanha” de materiais foi encontrada durante uma ronda do GPA (Grupo de Proteção Ambiental).

Segundo informações da prefeitura, havia entulho, restos de usinagem e outros resíduos descartados irregularmente. A corporação iniciou investigação para identificar o responsável pelo descarte. As cinco toneladas de resíduos serão levadas a ecopontos para a destinação correta.

Segundo o secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, Rômulo Gobbi, Santa Bárbara d’Oeste possui uma legislação severa para os infratores desta natureza. “Quando há flagrante do descarte, além da multa, o veículo é apreendido até que seja retirado o descarte pelo infrator”, afirmou o responsável pela pasta.

Caso alguma ação seja flagrada, o munícipe pode entrar em contato com a Guarda Municipal ou Setor de Fiscalização para que medidas cabíveis possam ser tomadas. A aplicação de multa é de R$ 2,4 mil, mais o recolhimento do veículo ao pátio. Os telefones para contato são 153, 0800-772-8383 e 3463-7878.