Guarda apreende 40 porções de maconha

Foto: Guarda Municipal – Divulgação

A Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste conseguiu localizar, na tarde deste sábado (13), 40 porções de maconha e três pinos de cocaína. A droga foi localizada através de varredura da cadela Jade, do Canil da Guarda. Ninguém foi preso.

Segundo informações da guarda, uma denúncia anônima informou sobre intensa movimentação de indivíduos entrando e saindo de um cafezal, por volta das 15h30. A equipe então foi até a Rua Ipanema, no bairro Jardim Batagin, acompanhados da cadela.

LEIA TAMBÉM: Homem é preso após matar a namorada em S. Bárbara

No local, Jade localizou três kits contendo maconha em diversos pontos do cafezal, além de um pacote com maconha. O material foi recolhido e encaminhado ao Plantão Policial.