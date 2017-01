Grupo de Proteção Ambiental atende 770 ocorrências em 2016

O Grupo de Proteção Ambiental (GPA) de Santa Bárbara d´Oeste atendeu 770 ocorrências policiais e ambientais durante o ano de 2016. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil (Sesetran). A patrulha ambiental realizou 554 atendimentos de ocorrências de natureza ambiental e executou 26 autuações por infrações ambientais, como descarte, queimada, poda de árvore, maus tratos a animais domésticos e esporte náutico em local inadequado.

O GPA integra a Guarda Civil Municipal que tem, como uma de suas atribuições, vigiar e proteger as áreas de preservação ambiental, conforme previsto na Lei Orgânica Municipal. Os atendimentos do GPA são de natureza policial, ambiental, social e educativa. A fiscalização ambiental é realizada nos mananciais e represas e áreas de APP (Áreas de Preservação Permanente), buscando evitar a degradação da mata ciliar, por meio de passagem de veículos e queimadas, além de proteger as aves silvestres de cativeiros ilegais.

Na área urbana, a atuação do GPA compreende a fiscalização de descartes de resíduos em locais proibidos, poda irregular de árvores, averiguação de denúncias de maus tratos a animais domésticos, além de perturbação do sossego público. O GPA cumpre a legislação ambiental municipal e federal, por meio da Lei nº 9.605/1998, que trata dos crimes ambientais e da Lei nº 12.651/2012, o Código Florestal.

A “patrulha ambiental” é realizada de forma integrada em parceria com diversos setores da administração, como a Secretaria de Controle Geral – Ouvidoria e FOP – Fiscalização de Obras e Posturas, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Saúde – Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e DAE (Departamento de Água e Esgoto).

O cidadão pode colaborar com a atuação do GPA denunciando. Os telefones para contato são 0800.772.8383 e 153 (Guarda) e 3463.7878 (FOP).

Descarte irregular

Neste mês o GPA encontrou, em patrulhamento, cerca de cinco toneladas de resíduos, entre entulhos e restos de usinagem em área rural, próxima a Fazenda Boa Vista, nas proximidades da entrada do bairro Santo Antonio do Sapezeiro. Após investigação, no último dia 24, a Guarda Municipal acompanhou o empresário responsável pelo descarte até o local para a retirada do material. Além disso, o empresário de Americana foi autuado no valor de R$ 2.461,62, conforme legislação vigente.