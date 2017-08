Gerente tem carro roubado ao dar carona para amigo

Um gerente de 55 anos teve o carro roubado na noite desta quarta-feira (16), em Santa Bárbara d’Oeste, ao deixar um amigo em casa, no Jardim Belo Horizonte. Esse é o segundo caso registrado na região em 24 horas. Na noite de terça-feira, um rapaz de 25 anos, morador de Nova Odessa, teve o Corolla levado por dois criminosos ao dar carona para um amigo, que reside em Sumaré.

O gerente disse ter sido abordado por dois homens, ambos armados com revólveres, ao parar o veículo, um Audi modelo 2016, em frente a residência do amigo, na Rua Paraguai, por volta das 19h30. Os criminosos anunciaram o assalto e exigiram o carro. Antes de fugir, no entanto, eles também roubaram o relógio da vítima. O automóvel tem seguro.

Na terça-feira, um morador de Nova Odessa foi surpreendido, também por dois homens armados, ao estacionar o carro na Rua Rosa Franceschini Chebab, no Parque Franceschini, em Sumaré. A dupla mandou o rapaz sair de dentro do veículo, assumiu a direção e deixou o local. Ambos os casos foram registrados nas delegacias de Santa Bárbara e Nova Odessa, respectivamente.