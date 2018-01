GCM faz cortejo para jovem vítima de acidente em Itirapina

A tragédia aconteceu na segunda, na Rodovia Washington Luís (SP-310) . Um veículo que trafegava sentido Capital atravessou o canteiro central, invadiu a pista contrária e bateu no carro onde Vinicius estava. O garoto voltava de uma viagem para Brotas, com pai, mãe e irmã. De fone de ouvido e óculos escuros, ele dormia no momento da batida.

A despedida de Vinicius Brandão Lima, 13, que morreu após um acidente em Itirapina, teve cortejo da GCM (Guarda Civil Municipal) de Santa Bárbara d’Oeste. Ele é filho do guarda Gesiel Lima. O corpo do jovem foi velado no Velório Municipal Berto Lira, enquanto o sepultamento ocorreu no Cemitério da Paz, na tarde desta terça-feira (9).

Foto: Reprodução / Facebook

“Desde quando nasceu, era um menino muito esperto, muito alegre, sempre fez a diferença onde estava. Ele era um menino que tinha prazer de estar no meio dos amigos e da família, fazer a diferença mesmo. Conversar, brincar, falar. Na igreja, ele fez a diferença, e uma diferença muito grande. Ele se envolveu em todos os trabalhos da igreja. Na escola, era um menino que queria estudar, aprender, muito curioso”, disse.

Tio de Vinicius, o assessor parlamentar Samuel Alves, 47, destacou que ele era um “garoto ímpar, muito bom”. “Ele sempre foi muito envolvido com a família. Onde os pais deles estavam, ele também estava. Tinha um bom relacionamento entre pai e filho. Gostava de participar dos banquetes que a família fazia”, afirmou.

Momentos antes do sepultamento, houve um culto na sala do velório, que estava cheia. Também havia gente do lado de fora, que não conseguia entrar no local devido à lotação. “A gente sabia que tinha amigos. Mas, desse jeito, a gente não sabia. O mundo inteiro parece que se abalou com o falecimento desse menino”, ressaltou Ivete. No caminho do velório para o cemitério, a GCM fez cortejo com viaturas.