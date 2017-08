Garçom é assaltado ao sair de supermercado e perde R$ 6 mil

Um garçom de 50 anos, morador do Cidade Jardim, em Americana, foi assaltado no começo da noite desta quarta-feira (16) e perdeu R$ 6 mil. O crime aconteceu na Rua do Alumínio, na Vila Mollon, em Santa Bárbara d’Oeste, por volta das 18h20.

A vítima foi abordada por dois homens armados após sair de um supermercado. Em depoimento à PM (Polícia Militar), o garçom disse ter sido surpreendido pelos criminosos quando se preparava para entrar no carro. Um dos bandidos apontou um revólver e anunciou o roubo.

A dupla mandou a vítima passar o dinheiro, fugiu a pé e poucos metros a frente do local do crime, entrou em um carro branco que estava estacionado. O modelo e a placa do veículo não foram anotados pelo garçom.