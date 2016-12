Funcionário público é assaltado por travesti e fica sem a carteira

Um funcionário público de 61 anos foi assaltado por um travesti na manhã desta quinta-feira (29), em Santa Bárbara d’Oeste, e perdeu documentos pessoais e dinheiro. Segundo a vítima, ela foi abordada pelo suspeito na Rua Sábato Ronsini, na Vila Borges, que ofereceu um celular para vender. O servidor disse que não tinha interesse e num momento de distração, o travesti pegou o aparelho que a vítima carregava.

O funcionário disse ter oferecido R$ 20 ao suspeito para ter o celular de volta. Ao abrir a carteira, no entanto, o travesti viu que a vítima tinha mais dinheiro do que havia oferecido e arrancou a carteira da mão dela e fugiu. Antes, porém, ele deixou cair no chão dois celulares, sendo um deles do funcionário público.

O servidor ligou para o número que constava no outro celular e o proprietário, um motorista de 58 anos, disse que havia sido roubado minutos antes por uma pessoa com as mesmas características que a do travesti. O caso foi registrado na delegacia do município, mas o funcionário não conseguiu recuperar os documentos pessoais nem os R$ 130 que estavam na carteira.