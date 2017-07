Funcionário flagra furto, avisa guarda e ladrão é preso

Um supervisor de uma farmácia em Santa Bárbara d’Oeste flagrou um homem furtando quatro frascos de desodorantes na madrugada desta quinta-feira (27), chamou a Guarda Municipal e o suspeito foi preso. O crime aconteceu por volta das 3 horas, na Rua Prudente de Moraes, no Centro. Foto: Arquivo / O Liberal

O funcionário da drogaria, de 28 anos, disse que suspeitou do comportamento do ladrão – um desempregado de 38 anos, morador da Vila Linópolis –, e passou a observá-lo. O supervisor disse que chegou a ir até a gôndola de desodorantes para ver quantos frascos tinham na prateleira e por não haver mais clientes na loja, viu o momento em que o homem tentou sair rapidamente do estabelecimento.

LEIA TAMBÉM: Com déficit de funcionários, Afonso Ramos será terceirizado

De acordo com o funcionário, ele tentou abordar o ladrão, uma vez que passou pela gôndola e viu que faltavam quatro frascos de desodorantes, mas o homem negou o furto e saiu andando rápido. O supervisou, então, ligou para a Guarda Municipal.