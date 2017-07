Frentista é vítima de assalto em Santa Bárbara

Uma frentista de um posto localizado na Avenida dos Bandeirantes, em Santa Bárbara d’Oeste, passou por momentos de tensão na noite desta sexta-feira. Ela foi alvo de um homem, aparentemente armado, que anunciou o assalto e levou cerca de R$ 100,00 que estavam com a mulher. Ele conseguiu fugir e ninguém foi preso.

O posto fica no bairro Vila Diva. Por volta das 20h de sexta, de acordo com informações do boletim de ocorrência, a frentista M.E.C., de 46 anos, foi rendida por um homem que usava um capacete, o que impossibilitou que ela visse seu rosto. Ele manteve as mãos debaixo da camiseta e fez menção de estar armado.

Após o assalto, ele encontrou num Fiat Stilo e fugiu do local. A GC (Guarda Municipal) flagrou esse momento e iniciou a perseguição. O homem, no entanto, conseguiu fugir ao entrar no Residencial Nardini. Os guardas intensificaram as buscas pelos bairros próximos e encontraram o capacete usado no assalto. O objeto foi levado até a vítima, que o reconheceu como o usado pelo assaltante. A polícia não tem informações sobre o paradeiro do ladrão.