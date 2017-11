Frentista é preso por furto de 20 litros de combustível em Santa Bárbara

Um homem foi preso na noite desta terça-feira (14), em Santa Bárbara d’Oeste, por furto de combustível. Ele foi abordado durante uma fiscalização de trânsito e policiais militares desconfiaram quando encontraram quatro galões de gasolina no porta-malas do veículo, um Apolo. Foto:

O suspeito alegou ter comprado o combustível no posto onde trabalha como frentista, na Avenida da Amizade, no Jardim Cândido Bertini. A gasolina seria usada, de acordo com ele, para abastecer o carro dele e o da filha.

Diante do nervosismo do homem, policiais militares desconfiaram da versão contada por ele e foram até o posto de combustível. No local, um frentista afirmou que o suspeito era funcionário do estabelecimento, mas negou saber do abastecimento, bem como a procedência da gasolina encontrada no veículo dele.