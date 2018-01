Foragido da Justiça é preso com carro furtado em Santa Bárbara

Um comerciante de 42 anos, procurado pela Justiça, foi preso na noite desta segunda-feira (15), em Santa Bárbara d’Oeste, após ser flagrado com um carro furtado. O dono do veículo, um maquinista de 32 anos, denunciou o sumiço do carro, um Monza modelo 1991, no mesmo dia, em Americana. Foto: Arquivo/O Liberal

O suspeito foi preso na Rua São João Batista, no bairro São Camilo. Policiais militares viram o indiciado acompanhado de uma mulher conduzindo o veículo. Ao consultar a placa descobriram que o carro havia sido furtado nesta segunda-feira, em Americana.

Foi dada ordem de parada, mas o comerciante ignorou e tentou fugir, sendo acompanhado pela viatura. Após trafegar por algumas ruas, o suspeito parou o veículo. Ele e a passageira, uma costureira de 33 anos, tentaram se desvencilhar dos policiais, mas foram impedidos.