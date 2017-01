Foragido acusado de furto é preso em Santa Bárbara

Um pintor de 33 anos, foragido da Justiça, foi preso na noite desta quarta-feira (18), em Santa Bárbara d’Oeste. Contra ele, havia um mandado de prisão por furto expedido pela 2ª Vara Criminal de Americana.

De acordo com a Polícia Militar, R.R.S. foi preso na Rua Holanda, altura do número 2002, no Jardim Europa. Ao avistar a viatura, o pintor tentou se esconder atrás de uma árvore. Os soldados, então, o abordaram e disseram que tinham um documento emitido pelo BNMP (Banco Nacional de Mandados de Prisão), para cumprimento de pena em regime semiaberto. Foto: Arquivo / O Liberal

O pintor foi apresentado na delegacia do município para registro da ocorrência de captura de procurado e depois recolhido na cadeia de Sumaré. Ele foi condenado há um ano, seis meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto.