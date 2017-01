Fogo destrói carro atrás do Fórum Municipal

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal (5)

Um carro ficou destruído após pegar fogo no início da tarde desta segunda-feira (23), na Rua das Azaleias, na Vila Linópolis, em Santa Bárbara d’Oeste, atrás do Fórum Municipal. O motorista do veículo, que preferiu não se identificar, não teve ferimentos. O fogo foi controlado com ajuda de outros motoristas e vizinhos do local.

Conforme o relato do proprietário do carro, um Citroen C4 Pallas, ele seguia pela Rua das Azaleias por volta das 13h30 quando percebeu fumaça saindo do motor do carro. Ele estacionou, abriu o capô, e as chamas aumentaram. “Eu tentei apagar com o extintor do carro, e mais duas pessoas pararam e tentaram ajudar com os extintores, mas não deu”, relatou. O fogo só foi controlado com a ajuda de uma mangueira da casa de um vizinho.

LEIA TAMBÉM: Indicações de vereadores sobre mato alto se espalham

O motorista relatou que o carro era seminovo quando ele comprou, há 6 anos, e nunca apresentou problemas mecânicos. “Deve ter sido algum curto circuito, porque o carro estava em ordem”, disse. As chamas destruíram toda a frente do veículo, derretendo até o painel, volante, e atingindo também os bancos e estourando os vidros.