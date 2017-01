Flagrado com drogas, jovem de 21 anos acaba na cadeia

Um ajudante geral de 21 anos foi preso em flagrante na noite desta segunda-feira (23), em Santa Bárbara d’Oeste, suspeito de tráfico de drogas. Ele foi surpreendido por guardas municipais em uma área antes ocupada por uma favela, no Parque Zabani. Ao perceber a aproximação dos patrulheiros, G.H.M.S. retirou uma sacola do meio de um entulho e saiu correndo.

O flagrante ocorreu por volta das 20h. Guardas faziam patrulhamento pela Rua Tenente Coronel José Gabriel de Oliveira e Souza quando viram o ajudante geral vasculhando o entulho. Resolveram abordá-lo, mas antes que se aproximassem, o rapaz correu. Foto: Arquivo/O Liberal

Um dos patrulheiros o perseguiu a pé até a Rua Lucia Helena, quando ele entrou no quintal de uma casa e arremessou a sacola no telhado do imóvel. O ajudante foi abordado e nada de ilícito foi encontrado com ele. Já dentro da sacola, os guardas encontraram oito porções de cocaína e 14 de maconha.

Questionado, ele alegou que estava vendendo entorpecentes porque está passando por dificuldades financeiras. O rapaz foi preso em flagrante e levado para a cadeia de Sumaré.