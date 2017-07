Em SB, Festival Gastronômico de Inverno recebe inscrições

Bares, restaurantes e lanchonetes de Santa Bárbara d’Oeste têm até esta sexta-feira (7) para se inscreverem para o Festival Gastronômico de Inverno, que será realizado no próximo dia 22 no município. As inscrições devem ser feitas na Secretaria de Cultura e Turismo, localizada na Rua João XXIII, 61, no Centro, entre 8h e 17h. Após atingir o limite de 20 inscritos, será criada uma lista de suplentes para o evento. Foto: Imprensa/Divulgação

O Festival Gastronômico de Inverno será na Praça da Migração, na Zona Leste da cidade, das 11h às 23h. O regulamento do evento foi divulgado nesta semana. Poderão participar bares, restaurantes, lanchonetes e similares ou ainda associações e entidades de cunho turístico e cultural cadastradas no Município de Santa Bárbara d’Oeste.

O evento tem como objetivo promover, valorizar e divulgar a gastronomia da cidade, oferecendo ao público uma oportunidade de lazer e degustação de pratos especiais que representem e evidenciem a especialidade de cada estabelecimento. A iniciativa visa marcar para o público a amplitude, variedade, força e atratividade da gastronomia local.