Festa dos Confederados de SB volta a ser alvo de polêmicas

Em Santa Bárbara d’Oeste, alguns símbolos confederados continuam tão vivos quanto nos EUA. A Bandeira Confederada, símbolo máximo dos estados escravistas, por exemplo, faz parte da decoração da Festa dos Confederados, que acontece todos os anos. “É possível fazer homenagens sem utilizar esses símbolos, que são fortes e pesam negativamente. O símbolo ostenta essa luta pela perpetuação do racismo, pela superioridade de uma raça sobre outra. Para nós, [a bandeira] é uma ofensa”, afirmou Antônio Carlos Vianna de Barros, presidente do Movimento Negro Associação Beneficente Cultural Carolina Maria de Jesus.

A marcha dos extremistas brancos terminou em confrontos, mortos e feridos. O conflito teve início depois que membros da ultradireita racista norte-americana se reuniram para protestar contra o plano de retirada de uma estátua em homenagem a Robert E. Lee (1807-1870), general do Exército Confederado durante a Guerra Civil Americana e que lutou sem êxito contra os Estados do Norte para manter o sistema de escravidão dos negros. Para os supremacistas de direita, esse é um símbolo histórico do poder branco sulista.

“Old times that are not forgotten”. Em português, “velhos tempos não são esquecidos”. Essa frase estampa a primeira página do site da Fraternidade Descendência Americana, que organiza a Festa dos Confederados, em Santa Bárbara d’Oeste. O evento, que homenageia “a imigração de Sulistas” para o Brasil após a derrota dos estados confederados na Guerra da Secessão, voltou a ser alvo de polêmicas depois dos acontecimentos em Charlottesville, uma cidade de 45 mil habitantes na Virgínia, nos Estados Unidos.

Barros pediu à Fraternidade Descendência Americana que a bandeira não seja mais utilizada nos eventos. “O que temos conversado é a retirada da Bandeira dos Confederados, pois é o mesmo que dizer que respeita os judeus, mas ostentar a suástica nazista, que representa o genocídio”. João Leopoldo Padoveze, presidente da fraternidade, discorda. “A bandeira confederada não é um símbolo racista. Ela foi apropriada de forma inadequada por grupos extremistas. Para nós, e para os descendentes, ela tem um significado de herança, de família, de recomeço”.

Para Padoveze, não existe polêmica “para quem conhece a história”. “Nenhuma guerra é boa, mas ela tem outros fatos que não são falados, houve uma disputa política intensa na época, o país estava se formando. São cheios de outros fatos que não são citados, foi um período histórico muito rico. Quem tiver mais oportunidade de estudar a Guerra Civil vai entender que a bandeira é um símbolo de um grupo de pessoas que não concordava com outro grupo de pessoas”. Foto: Imprensa/Divulgação

Racismo fortalecido?

Para Antônio Carlos Vianna de Barros, do Movimento Negro Associação Beneficente Cultural Carolina Maria de Jesus, movimentos de supremacia branca, reacionários e até neonazistas estão ganhando força em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil. Para ele, a postura do presidente norte-americano Donald Trump fortalece esse tipo de movimento. “Ele é pressionado para repreender esses movimentos, porém, concorda com esses grupos. A projeção dele, de certa forma, é semelhante à do [deputado Jair] Bolsonaro aqui no Brasil”.

João Leopoldo Padoveze, da Fraternidade Descendência Americana, repudia as ações ocorridas em Charlottesville. “Qualquer pessoa de bom senso repudia ações de violência desse tipo”, disse. Em nota, a instituição afirma defender “a integração dos povos, a tolerância religiosa, a liberdade de expressão e o respeito ao pensamento alheio”.

“A Fraternidade Descendência Americana representa milhares de descendentes de imigrantes Americanos que escolheram o Brasil como novo lar após sofrerem os horrores da guerra da secessão. Este conflito resolveu todas as divergências filosóficas, políticas, econômicas e sociais, onde o lado vencedor ditou as regras para todos daquele país, cujos efeitos refletem no atual sistema de vida dos Norte Americanos. Nossos ancestrais encontraram no Brasil o abraço acolhedor e a paz para recomeçarem suas vidas”, diz a nota divulgada.

“Aproveitamos para ressaltar que o General Robert E. Lee é considerado um dos melhores generais da história dos EUA, que ele não possuía escravos e entendia que a escravidão era um grande mal”, ressalta o texto. Historiadores apontam, no entanto, que além de liderar as tropas que defendiam o esclavagismo, o general era dono de escravos.

Generais como Robert E. Lee e políticos que serviram os Estados Confederados da América “não são figuras históricas dignas de nota que também beneficiaram da instituição da escravatura”, sublinha o jornalista e escritor Matthew Yglesias. “São figuras históricas que são dignas de nota quase exclusivamente porque lideraram uma insurreição contra os Estados Unidos da América, uma insurreição cujo primeiro objectivo foi perpetuar a escravatura”.