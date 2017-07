Família tem casa invadida por sete homens armados em Santa Bárbara

Uma família foi assaltada por sete criminosos na noite desta quarta-feira (5), em Santa Bárbara d’Oeste. O crime aconteceu por volta das 18h45, na Rua Mário Moro, no bairro Chácaras de Recreio Hélico. Os suspeitos estavam encapuzados e com armas de cano longo, de acordo com as vítimas. Eles ficaram cerca de quatro horas na residência. Foto: Reprodução

De acordo com uma das vítimas, um gerente de 39 anos, os bandidos chegaram armados e anunciaram o assalto. Todos foram levados para um dos quartos da casa, onde permaneceram até a saída dos criminosos.

Os suspeitos levaram um forno industrial, uma televisão de 50 polegadas, um notebook, joias, sete celulares, aproximadamente 30 camisas e R$ 1 mil em dinheiro. Os objetos foram transportados no veículo da vítima, uma caminhonete, encontrada abandonada momentos depois, por policiais militares, no aterro sanitário do município, localizado na Estrada dos Italianos, na zona rural.