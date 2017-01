Família arrecada dinheiro para tratamento de menina

Há cerca de 1 ano e meio, a família de Aysha Caroline Soares Peressim vive em estado de alerta e luta contra o tempo. A menina de apenas três anos sofreu uma queda e, após a realização de uma tomografia, constatou-se que a criança tem uma má-formação, hidrocefalia e diversos cistos no cérebro. Diante da pressa em ajudá-la, a família, moradores do Jardim Belo Horizonte, em Santa Bárbara, assumiu os custos e deu início a uma campanha para arrecadar fundos para o tratamento.

Miriam Moreira de Souza Peressim, avó de Aysha e dona de casa de 58 anos, conta que depois de constatadas as necessidades da menina, a família esperou a realização de ressonância magnética e acompanhamento médico especializado através do SUS (Sistema Único de Saúde). No entanto, diante da gravidade da situação dela, e da demora para as consultas e exames, os pais e a avó resolveram procurar atendimento médico particular.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

“A gente ficou esperando, fomos na Ouvidoria conversar, falar, reclamar, pedir para eles agilizarem, levamos o papel do médico sobre o pedido [de ressonância magnética]… E eles demoram, ninguém dá uma resposta para a gente e a menina na Ouvidoria disse que demora esse tipo de pedido, porque os médicos ficam assim: ‘como que eu vou autorizar este exame, se ela corre risco, é um exame caro, precisa de uma equipe médica para acompanhar’. Então foi tudo isso, essa demora…”, explica a avó.

Então, Miriam entrou em contato com amigos que a ajudaram a disseminar uma campanha nas redes sociais, que tem dado resultado: a menina já ganhou a ressonância magnética do crânio de uma família americanense, marcada para o dia 23. A arrecadação agora se volta para o momento pós-operatório de Aysha, com a realização de um bingo beneficente.

“Decidimos fazer esse bingo para o tratamento pós-cirúrgico dela, porque os custos são altos. Então para que não falte nada para ela, já vamos ficar com isso engatilhado”, afirma Miriam.

O bingo beneficente organizado para ajudar a menina e sua família será no dia 22 de janeiro, às 14h. O evento será na Rua do Chá, 879, em frente à Igreja Santo Antônio. Até o momento, o principal prêmio será uma bicicleta infantil. Quem desejar colaborar com doações também pode entrar em contato direto com Miriam através do número (19)99212-7066.

O outro lado

Procurada, a Secretaria de Saúde de Santa Bárbara esclareceu que a criança aguardava exame de ressonância magnética de crânio com sedação e que por se tratar de um exame considerado de alta complexidade, não é realizado no município, mas sim por meio do DRS VII (Departamento Regional de Saúde). Em nota, a Secretaria também afirmou que monitora diariamente as vagas disponibilizadas ao município, que a paciente em questão nunca deixou de ser assistida pela Secretaria e que ainda tem agendadas duas consultas para o mês de janeiro, no Centro Médico de Especialidades e na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim São Francisco.