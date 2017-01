Faculdade barbarense abre inscrições para cursos gratuitos

A Faculdade Anhanguera de Santa Bárbara d’Oeste está com inscrições abertas para 14 cursos gratuitos em diversas áreas. As oficinas são presenciais e serão promovidas entre 25 de janeiro a 2 de fevereiro.

Para participar é necessário ter ensino médio completo e todos participantes receberão certificado ao final do curso. As inscrições podem ser feitas pelo site: http://aperfeicoar.anhanguera.com/empregabilidade. A faculdade fica na Avenida Juscelino Kubitscheck de Oliveira, 1450 – Distrito Industrial II. Outras informações pelo telefone: (19) 3512-0500.

Confira a listagem de cursos:

– Desenvolvendo Aplicativos Móveis para Android – Iniciante

Professor: Prof. Cristiano Marçal Toniolo

Descrição: Curso prático com desenvolvimento de alguns aplicativos para Android e seus conceitos básicos

Data: 25/01/2017

Horário: 18:00

– Gestão de projetos – Introdução a metodologia

Professor: Prof. Leandro Vedovato da Silva

Descrição: Curso de introdução a metodologia de projetos

Data: 25/01/2017

Horário: 18:00

– Libras para iniciantes

Professor: Maria Moura

Descrição: Curso prático com noções básicas para comunicação em sinais, destinado ao dia-a-dia de pessoas, de forma elementar

Data: 25/01/2017

Horário: 19:00

– Logística 4.0

Professor: Prof. Paulo Monteiro

Descrição: Uma nova visão logística frente as novas exigências dos consumidores

Data: 26/01/2017

Horário: 18:00

– Dermato – Funcional Limpeza de pele Básica

Professor: Profª Andreza Maria Luzia Baldo de Souza

Descrição: Curso com orientação sobre limpeza de pele , explicação das etapas e realização da prática, explicando o papel da fisioterapia na Dermato-Funcional

Data: 26/01/2017

Horário: 18:00

– Finanças Familiares

Professor: Prof. Marcelo Pinotti Meaulo

Descrição: Curso prático

Data: 26/01/2017

Horário: 19:00

– Resistência antibiótica e superbactérias

Professor: Profa. Dra. Bruna Leite Simioni

Descrição: Curso com orientação teórica sobre as superbactérias e formação de biofilme microbiano associados ao desenvolvimento de resistência aos antimicrobianos. O curso abordará prática de antibiograma. Com público alvo na área da saúde, clínica e hospitalar.

Data: 26/01/2017

Horário: 19:30

– Introdução a Fotografia

Professor: Prof. Ginel Flores

Descrição: A importância da imagem fotográfica na atualidade

Data: 31/01/2017

Horário: 19:00

– Atuação do Engenheiro Civil e Arquiteto no Mercado de Trabalho

Professor: Profa Maria Fernanda Rigotti

Descrição: Curso de orientação profissional para quem tem interesse na Engenharia Civil e Arquitetura

Data: 01/02/2017

Horário: 18:00

– Robótica Industrial

Professor: Prof. Bruno Brógio

Descrição: Introdução a robótica industrial e automação

Data: 01/02/2017

Horário: 18:00

– Introdução ao planejamento e controle da produção

Professor: Prof. Vitor Hugo dias da Silva

Descrição: Noções básicas de Planejamento, programação e controle da produção

Data: 01/02/2017

Horário: 18:00

– Marketing Pessoal

Professor: Prof. Karla Amaral

Descrição: Marketing pessoal: como usar essa ferramenta para promoção pessoal de modo a alcançar o sucesso. Como “vender” a imagem, e influenciar a forma como as outras pessoas olham para quem a utiliza

Data: 01/02/2017

Horário: 19:00

– Empregabilidade e Carreia em Tempos de Crise

Professor: Prof. Rogério Rodolfo Baptista

Descrição: Dicas de como planejar carreiras. Como entrar ou se recolocar no mercado de trabalho. Uso de mídias sociais para procurar emprego e dicas de processos seletivos

Data: 02/02/2017

Horário: 18:00