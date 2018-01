Explosivo em supermercado de Santa Bárbara mobiliza Esquadrão de Bombas

Foto: Ana Carolina Leal / O Liberal

O Esquadrão de Bombas de São Paulo foi acionado na manhã desta segunda-feira (15) para atender um ocorrência com explosivos em Santa Bárbara d’Oeste. O explosivo foi encontrado em um supermercado localizado na Rua Caramurus, no São Francisco.

Segundo informações da PM (Polícia Militar), três homens invadiram o mercado na madrugada de hoje e instalaram uma bomba no cofre. No entanto, o artefato não explodiu, eles abandonaram o explosivo e fugiram sem levar nada.

Pela manhã, o gerente do supermercado chegou para abrir o estabelecimento e percebeu os sinais de arrombamento. Ele encontrou o explosivo no cofre, colou em uma caixa e levou a bomba para o estacionamento do mercado. Em seguida, acionou a polícia.